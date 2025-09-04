ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Печатарската преса за книги и учебници на Христо Г...

Митов за един от биячите: Надявам се личното му пространство да бъде много стеснено (Видео)

Даниел Митов. Снимка Пламен Кодров

Ще преследваме най-тежките наказания за побоя над шефа на полицията в Русе, се закани МВР шефът

Ще преследваме най-тежките наказания за нападателите на старши комисар Николай Кожухаров. Това каза вътрешният министър Даниел Митов на брифинг пред репортери в Русе.

По думите му един от биячите е заявил, че не го интересува кой е потърпевшият и че искал личното си пространство.

Надявам се личното му пространство да е много, много стеснено оттук насетне, подчерта Митов.

Един от задържаните е непълнолетен - на 15 години, другите са на 19. И четиримата нямат криминални прояви и не са влизали в полезрението на полицията.

Кожухаров е в интензивно отделение и няма опасност за живота му, но е загубил над литър и половина кръв, съобщи лекар от болницата, в която се лекува. Който реши, може да дари кръв - необходимата група е А положителна.

Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков са провели оперативно съвещание с част от ръководния състав на ОДМВР-Русе. Поводът е посегателството над директора на русенската полиция старши комисар Николай Кожухаров.

Освен конкретния случай, тема на обсъждане са били средата за сигурност и обезпечаването на обществения ред на територията на областта.

Главен комисар Рашков е разпоредил организационни мерки за засилено полицейско присъствие, особено в тъмната част от денонощието. Усилва се контролът за спазване на Закона за движение по пътищата и за недопускане на агресивно и рисково шофиране. Започва и специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества.

Очаква се Митов и Рашков да посетят УМБАЛ „Канев", където е настанен за лечение пострадалият Кожухаров.

Инцидентът е станал около полунощ, когато полицейският шеф е бил нападнат от петима младежи, след като им направил забележка, че се движат рисково по пътното платно

Даниел Митов. Снимка Пламен Кодров
