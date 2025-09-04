Даниел Панов стартира кампания за залесяване на изгорелия Гарга баир

В средата на септември стартира широка обществена кампания за залесяване на местността Гарга баир, чиято гора пострада сериозно от големия пожар на 8 юли. Още в дните след огнената стихия кметът на старата столица Даниел Панов обяви план за възстановяване на горския масив, припомнят от администрацията.

Кампанията обединява Община Велико Търново, Регионалната дирекция по горите, Държавното горско стопанство, Общинското горско предприятие, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите и др. На Гарга баир бе извършен обстоен оглед, в който се включиха университетски преподаватели и експерти. Набелязани бяха конкретни действия и мерки за подготовка на терените и оформянето на т.нар. тераси. Вече са избрани и конкретните видове, съобразно характера на почвата и местния микроклимат. На Гарга баир ще растат кедър, червен дъб, цер, липа и др. Това стана ясно на работна среща при кмета Даниел Панов за следващите стъпки по плана за залесяване. На работна среща при кмета Даниел Панов бяха набелязани следващите стъпки по плана за залесяване.

През следващите седмици ще бъде извършена необходимата подготовка на почвата. Това ще позволи залесяването да стартира още втората половина на октомври. В първия етап тази есен ще бъдат обхванати около 65-70 декара от Гарга баир, където ще бъдат залесени между 10 000 и 13 000 фиданки. Кампанията за залесяване ще се разшири и към целия зелен пояс на Велико Търново – вторият етап ще обхване 70 декара в района на с. Шереметя, постепенно ще бъдат обхванати местността Ксилифор, с. Арбанаси, хълма Момина крепост, с. Самоводене, където на етапи ще се премахват болните и изсъхнали борове.

В изготвянето на кампанията за възстановяване на растителността със своята експертиза помагат доц. д-р Валентина Маринова – ръководител на катедра „Икономика и финанси“ във ВУАРР, университетски преподавател и учен с над 35 години опит в сферата на горите и горското стопанство, доц. д-р Невена Шулева - ръководител на Център за продължаващо обучение в Лесотехническия университет и инж. Радослав Славов - директор на Регионалната дирекция по горите.