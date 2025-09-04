Подменят 143 м канализационна мрежа по ул. "Д-р Димитър Павлович" в Свищов

Стартираха дейностите по подмяна на старата и компрометирана канализация на ул. "Д-р Димитър Павлович" в Свищов, която е в изключително лошо експлоатационно състояние, съобщиха от общината. Във връзка с реализирането на проект „Аварийно-възстановителни работи за реконструкция на улична канализационна мрежа на територията на гр. Свищов", който има за цел да реши проблемите със събиране на отпадъчните води в определени компрометирани участъци от канализационната мрежа на града, ще се реконструират каналите на 4 улици, като началото бе дадено в края на месец юли с улица "Подп. Емануил Чакъров". Общата дължина на предвидените за реконструкция участъци по четирите улици е 528,80 метра, като изпълнението на новата канализацията ще стане с двуслойни гофрирани полипропиленови тръби.

На ул. "Д-р Димитър Павлович" ще бъде подменена 143 метра канализационна мрежа. При аварийно-възстановителните работи по нея е предвидено изграждане на общо 9 броя ревизионни и дъждоприемни шахти. След като технологичният период на улягане премине, асфалтовата настилка ще бъде възстановена.

Общата сума, която община Свищов ще инвестира в канализационната улична мрежа на ул. "Д-р Димитър Павлович" е на стойност 127 хил. лева.