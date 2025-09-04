Слави Трифонов: Атаката срещу шефа на полицията в Русе показва пълно незачитане на държавата

"Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма". Това написа във фейсбук профила си лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов по повод побоя над шефа на русенската полиция Николай Кожухаров.

"Рано сутринта днес беше жестоко пребит директорът на русенската полиция, защото, забележете, направил забележка на група младежи", започва публикацията си Трифонов.

"Държавата е това, което сме ние. Каквито сме ние, такава ни е и държавата. Ние я правим такава. Когато нападнат шефа на полицията, това не е просто криминално престъпление. Затова, в този случай, държавата трябва да реагира бързо и безкомпромисно. Но освен криминална проява, случилото се е и човешка трагедия. Затова е най-малкото неморално да се използва този случай за политическа употреба. Така мисля аз", завършва поста си лидерът на ИТН.