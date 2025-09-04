ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 5 мин България губи 0:1 от Испания пред 40 хи...

Любимите на Ивайло Мирчев "елфи" приветстваха младежите, пребили полицейския шеф на Русе

Ивайло Мирчев КАДЪР: БНТ

Фейсбук побесня и взе да ги ругае. След два часа постът изчезна

"Младежи пребиха зверски нисш полицай, мутра на русенското ОДМВР - Ново начало, докато отивал на фитнес. Да са живи и здрави, щастливи и добротворни младежите! Нека всичките им дела бъдат увенчани с успех, носейки удовлетворение, гордост и радост на всички българи, милеещи за България!"

Този пост пуснаха преди 2 часа във фейсбук страниците си любимите на шефа на Демократична България Ивайло Мирчев "български елфи". Той често ги цитира в профила си, обяснява, че това са едни честни компютърни специалисти, които правят големи разкрития срещу корупцията - откриват купени гласове, избягали престъпници и т.н. Често той дори ги изпреварва като съобщава на публиката какви разкрития ще направят.

Пребитият полицейски шеф на Русе Николай Кожухаров СНИМКА: Русе Медиа
BG Elves напоследък публикуват в профила си призиви за протестите на "Правосъдие за всеки" , както и злостни постове по адрес на Бойко Борисов и Делян Пеевски. За пръв път обаче директно се обявяват за насилието.

Снимката, на която са оградени часовникът, пръстенът и ланецът на врата на старши комисар Николай Кожухаров , е от пресконференция преди години, когато той е шеф на криминална полиция в Русе и след денононощно издирване залавя изверга, изнасилил и убил момиче на крайбрежната алея край Дунав. 

Потребителите на фейсбук побесняха и започнаха да ругаят елфите. След два часа те скриха поста от всичките си страници в мрежата.

Ето как коментираха потребители във фейсбук поста на елфите. Спестяваме най-неприличните ругатни:

Виктор Димчев

Разбирате ли, това е измет, много подобна на РМС, БКП, ДКМС и другите им дядовци. Това са хора, за които всичко е проблем и нищо не е свещено, освен ако не е от "техните".

Тези хора ядат и пият от народните пари с години. Това е отпадък, който не само вони, от който ще тръгнат червеи и зарази, гнусотия и себеразрушение.

Татяна Ангелова
Арогантни зверове! Позор!

Mimi Iwanowa
Тези трябва да ги пратят зад решетките за много много време.Общество което толерира насилие е обречено

Теменужка Георгиева
Държавата е завладяна от такива идиоти, сега да ги осъдят и да търкат наровете в затвора

Ruth Hristova
Измет гнусна долна.

Teodora Neicheva
Психиатър трябва...дано, той, да може да помогне...макар, че се съмнявам!
Излъчват само негативизъм - омраза, злоба, разрушение, пошлост ...
И най - вече примитивизъм!

Мирчева Марияна
Боже!
Толкова е отвратително, че чак не е за вярване!

