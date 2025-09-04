Даниел Митов: Побоят на шефът на полицията в Русе е нападение срещу държавата

"Тази нощ бе извършено нападение срещу директора на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров. Това е посегателство не просто срещу един човек, а срещу институцията, която защитава върховенството на закона и обществения ред. Във всяка демокрация нападението срещу полицай е нападение срещу държавата". Това написа във фейсбук профила си министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Ето какво написа още той:

Подобни деяния ще бъдат преследвани по най-строгите норми на закона. Ще настояваме за най-тежките възможни наказания за извършителите. Един от тях е заявил, че „иска личното си пространство и не го интересува кой стои срещу него". Е, надявам се чрез усилията на всички институции оттук нататък само това да го интересува – и личното му пространство да бъде много стеснено за дълго време.

Благодаря на колегите от ОДМВР – Русе, на прокуратурата, местната власт и областната управа за бързата реакция. Най-вече благодаря на медицинския екип, който полага грижи за старши комисар Кожухаров.

Полицаят е лицето на държавата на улицата. Към него трябва да се подхожда с уважение и със спазване на закона. Старши комисар Кожухаров снощи изпълняваше дълга си – опитваше се да предотврати асоциално и опасно поведение. В резултат получи удари и заплахи. Подобно отношение няма да бъде търпяно.

Държавата не е мълчала – работеше по изясняване на всички факти, за да предоставим точна и достоверна информация. Спекулациите, конспирациите и безотговорните политически коментари рушат обществената тъкан и доверието в институциите. А когато тази тъкан бъде разрушена, последствията са за всички.