Деца се катерят по улични лампи в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

2652
Ново опасно занимание сред младежите в Пловдив. Кадър: фб

Ново опасно занимание сред тийнейджърите в Пловдив - да се катерят по улични лампи. Действието се развива на ул. "Царевец" в ЖК "Христо Смирненски", а за това съобщават потресени жители на квартала в социалните мрежи. 

"Преди седмица-две имаше случай с дете, ударено от ток от улична лампа. А това не е всичко – люлеят пътни знаци, опитват се да ги съборят, хвърлят се един върху друг и падат на земята", коментира анонимен във фейсбук група.

На снимките се вижда как момче се е качило на улична лампа, а други негови връстници го гледат отдолу.

"На кадъра само един се прави на „катерица", но всъщност повечето от тях – около 15 момчета и момичета бяха", допълва анонимният член на групата. По думите му освен, че са се катерили, те са крещяли и са използвали неподходящи за възрастта им изрази.

Ново опасно занимание сред младежите в Пловдив. Кадър: фб

