Антонио Коща: Турция, Норвегия и други европейски страни са сред 26-те, готови да пратят войски в Украйна

Югоизточната ни съседка Турция е сред 26-те държави, за които по-рано днес френският президент Еманюел Макрон обяви, че са готови да изпратят свои войски в Украйна. Това съобщи председателят на Европейския съвет Антонио Коща след срещата си с премиера Росен Желязков.

Европейски страни като Норвегия, Исландия, Турция, както и Канада, Нова Зеландия и Австралия. 26 от страните членки на тази коалиция са се съгласили да интегрират усилията си да предоставят гаранции за сигурност в Украйна, за да се гарантира дългосрочен мир като сила за укрепване на украинската армия и за възпиране на бъдещи атаки от Русия. Тези 26 държави имат различни правила, роли, някои от тях ще имат хора на място - може би в Черно море, може би летателни апарати във въздуха, но това е спрямо техните решения и закони. ЕС ще осигури финансова подкрепа на украинската армия, ще удължим и разширим нашата мисия за учения и възстановяване на украинските сили, отбраната им и най-вече - присъединяване на Украйна към ЕС. Трябва да работим много усилено за това, отговори Коща на въпрос кои са тези 26 страни.

По-рано днес двамата участваха в заседание на т.нар. коалиция на желаещите. Желязков се включи онлайн. След това Коща пристигна у нас и след кратка среща двамата излязоха пред медиите в резиденция Бояна.

Ние няма да изпращаме войски в Украйна. Нашето участие ще бъде в морския домейн чрез антиминни, спомагателни кораби. Ще изпълним ангажимента като страна от коалицията на желаещите в рамките на решението на Народното събрание, увери премиерът Желязков.

Европа стои плътно до Украйна като един истински партньор. Нашата подкрепа помогна на Украйна да остане суверенна през тези три години и половина. България допринесе съществено с военната подкрепа, опит и регионални познания, вие сте от основно значение за нашите усилия. И тази решителност ще продължи. Поведението на Русия се разпространява извън Украйна - хибридни и кибератаки, опити за подкопаване на демокрацията се наблюдават и в Европа. Ангажиментът за увеличаване на средствата за отбрана помага за това България да се развива и да е на европейския пазар, посочи Коща.

Двамата са обсъдили укрепването на европейската сигурност и отбрана, необходимостта от намаляването на административната тежест за бизнеса и приемането на България в еврозоната.

махме възможност да обсъдим днес на формат „Коалиция на желаещите" развитието на обстановката в Украйна и важният импулс, който беше даден преди броени седмици от президента Тръмп и Съединените Щати, които в процеса по постигането на траен и устойчив мир са ключови. Крайният резултат за нас е важен. Имахме възможност да разменим няколко думи по отношение на сигурността в Черно море , която е важна предпоставка за сигурността в Европа, но не само. Черноморският басейн е важен за свързаността, важен е за енергийната независимост, защото агресията показва, че енергетиката, търговията, хуманитарната сигурност са много важен инструмент за натиск и Черно море не може да се изглежда изолирано като басейн, а като неразделна част от по-широка европейска система за сигурност. В тази връзка изразих, че има много сериозен неизползван потенциал. Като България ще поддържа своето желание да изгради Черноморският център за морска сигурност във взаимодействие с Румъния и Турция. Говорихме и за Западните Балкани, които остават стратегически приоритет за нас, каза премиерът.

Радвам се да видя как България постига пълния си потенциал в ЕС през последните месеци, ставайки пълноправен член на Шенген и преминавайки последните стъпки за присъединяване към еврозоната от 1 януари. Постижение за България и еврозоната. Поздравления, Росен!, каза Коща.

Желязков настоя за подобряване на хуманитарната ситуация в Газа и за освобождаване на заложниците.

Визитата е част от обиколка на европейските столици, чиято цел е да бъдат събрани мнения по ключови теми в дневния ред на Европейския съюз, включително Многогодишната финансова рамка. По време на срещата ще бъдат обсъдени приоритетите на България в рамките на Съюза, както и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми.