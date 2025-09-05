Шефът на полицията в Русе е бил пребит пред жена си и детето, а негов приятел направил забележката

Пострадалите се оказаха двама, но вторият - леко

Бъбрекът на комисар Кожухаров е спасен, ще се възстановява 2 месеца

Старши комисар Николай Кожухаров, който бе пребит от младежи в Русе, е нападнат пред семейството си на улицата в града. Той е бил със съпругата и детето си, съобщи областният управител Драгомир Драганов пред Нова тв. Заедно с тях бил и приятел, съсед на семейството, разказа още Драганов. Спътникът му също е пострадал.

Реално забележката за дрифтене към четиримата младежи е била направена от другия човек, след което те агресирали. Шефът на полицията в Русе е получил удар в гърба, който го повалил.

Направена му е животоспасяваща операция, като лекарите са спасили бъбрека му. Възстановяването му ще отнеме около 2 месеца, съобщи още Драганов. Организмът му е силен, надявам се това да остане само лош спомен за него, допълни той.

Четирима са задържани за побоя - трима младежи на 19 и един на 15 години.

Областният управител и общински съветници разказаха още, че Русе има безпрецедентните за мащабите на такъв град 1600 камери и няма криминална проява по улиците, която да остане скрита. А след атаката срещу комисаря мерките ще бъдат още по-безкомпромисни.