ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Уикеда" свирят на жп гарата в Мездра на 6 септемв...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21236746 www.24chasa.bg

Двама загинали, 30 ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

1380
В София са регистрирани четири тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия. Снимка: Архив

Двама души са загинали, 30 са ранени при 26 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани четири тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия, при които живота си е загубил един човек, а още трима са пострадали, предава БТА.

От началото на месеца са станали 90 катастрофи с осем загинали и 105 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4590 пътнотранспортни произшествия с 293 загинали и 5776 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат девет по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

В София са регистрирани четири тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол