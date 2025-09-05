Експерт: Сривът на Google не е хакерска атака

"Проблемът с масовия срив на Google беше по-скоро локален", това заяви в предаването "Денят започва" по БНТ Любомир Тулев - експерт по киберсигурност.

В четвъртък услугите на Google в Централна и Югоизточна Европа спряха за около 2 часа. Основно отказ от услугите се наблюдаваше в района на България, Сърбия, Македония, Турция и Гърция.

"За Турция се оказа сериозен проблем, защото те използват много услугите на Гугъл в администрацията, в бизнеса. Цялото правителство на Турция беше "с вързани ръце" за час и половина", обясни експертът.

"Когато стане някакъв подобен инцидент хората започват да си казват първо дали има теч на данни. Дали трябва да се притеснявам за моята електронна пощенска кутия. Не. Всички белези на това, което се случи вчера е, че този инцидент е насочен към онзи елемент от информационната система, свързан с наличността на информацията. Или има пробив на информацията - или на конфиденциалността, интегритета й или нейната наличност. Всички белези показват, че в случая се касае за нарушаване на нейната наличност, а не че някой е направил пробив", каза Тулев.

Любомир Тулев обясни, че е писал на Google. Отговорът бил, че имат проблем и инженерите работят за неговото отстраняване.

"Ако имаше хакерска атака, хакерските групи веднага щяха да се похвалят", обясни той.

Все още няма официална позиция от страна на Google.