Рила пак гори

През август дни наред огнеборци и военнослужещи се бореха да овладеят големия пожар в Рила Снимка: Пресцентър на министерството на отбраната

Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства, след като във високата част на планината снощи са се активирали нови огнища.

Горят хвойнови храсти и клек под връх Исмаилица. Димът от пожара в Рила стигна и в Благоевград,, съобщи БНР. Вятърът е основната причина за разпалването. Целият район е силно задимен.

Над 80 служители от пожарната, Националния парк и военни са разпределени по периметъра. Има осигурен водоизточник за гасене. След 10 часа се очаква от въздуха да се включи и хеликоптер от ВВС.

Над 500 декара е вече засегнатата от огъня площ в защитената територия.

