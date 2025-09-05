Кметът на Русе: Биячите са знаели, че говорят с шефа на полицията

Биячите, нападнали директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров, са знаели кой стои насреща им. Той самият се е легитимирал пред тях, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Ст. Комисар Кожухаров е разпознаваема фигура. Това е един от ръководителите на държавните ведомства. пълнолетните лице според мен го познават. Отделно след това е имало и размяна на реплики, прераснали първо във вербална, после и във физическа агресия. Според мен са знаели много добре с кого говорят, посочи кметът на Русе Пенчо Милков пред Би Ти Ви.

В района има камери и полицията вече е гледала записите. Кметът Пенчо Милков не ги е виждал, но на тях се чувала забележката, направена от партньора на Кожухаров. На записите се чувало как единият от биячите - сервитьор в заведение близо до мястото на побоя, казва, че не го интересува кого налага.

Самата улица, на която са дрифтили, е малка и тясна. Наскоро е правен ремонт и според кмета е възможно именно затова да ги е привлякла. Кметът посочи, че досега не е имало сигнали за дрифтове там, нито въобще по големите булеварди.

Ние сме изправени пред много сериозен проблем. По улиците на страната в автомобили излиза поколение млади хора, които са силно чалгаризирани, възпитани са от едни други поколения хора, като има много сериозен пропуск на възпитание и ценностна система. Видяхме и други такива примери от прекалено дългата лятна ваканция на депутатите. Момичетата искат да си сложат по два кубика във всяка устна, а момчетата - да броят пачки в колите, коментира журналистът Слави Ангелов.

Когато с тази неадекватна ценностна система са на улицата - Виктор със 199 км/ч, АТВ-то в Слънчев бряг и пуснатия трамвай в София, срещу тях няма държава, правосъдие и възмездие, каза още той.

Че проблем с възпитанието има се съгласи и бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, както и че у нас обикновено се проучва следствието, не причината. Той обаче подчерта, че това е проблем на семейството и полицията по улиците няма да го реши.

