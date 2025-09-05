Името на говорителката на полицията във Варна в разследване за имотна измама

Името на говорителката на полицията във Варна Светла Златева е замесено в разследване на имотна измама в града, показа разследване на Нова телевизия.

Става въпрос за възрастна жена, която прехвърля част от дома си на работничка в хоспис. Тя е била в държавен такъв, но е изведена от Павлинка Лазарова и Магдалена Кюлджиева, която има домове за стари хора. Кюлджиева има 20 страници имоти в регистъра.

Жената умира два месеца, след като прехвърля имота си. Смъртният акт е издаден от д-р Димитър Иванов. На медика му карали починалите в катафалка пред апартамента.

Светла Златева е посочена като контакт на дъщерята на Димитрина Стефка, която е в дом в Смолянско. Говорителката на варненската полиция смята, че това е станало, когато е търсела апартамент за сина си.