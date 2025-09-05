ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трамвай дерайлира отново - снощи в столичния кв. "Бъкстон"

Трамвай дерайлира в столичния кв. "Бъкстон" СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Трамвай №5 дерайлира в столичния квартал "Бъкстон", стана ясно от кадри в социалните мрежи. 

Инцидентът е станал около 21:05 ч. в четвъртък. Пътниците са слезли и няма пострадали, съобщиха от МВР.

Не е имало пътно-транспортно произшествие и не са ясни причините за инцидента, пише bTV. 

Това е поредният инцидент с трамвай в столицата за няколко дни. На 2 септември трамвай 22 помете няколко коли и разруши подлез в София, след като ватманът го остави без надзор, а пиян мъж е задвижил мотрисата на максимална скорост. Малко по-късно през деня друга мотриса по същата линия дерайлира.

Трамвай дерайлира в столичния кв. "Бъкстон" СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

