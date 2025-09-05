Парамедици: Не чакайте линейка в София, Силистра и по морето

По-добре да не се чака линейка в София, Силистра и в по морето, твърди шефът на съюза на парамедиците Ива Пехливанска по Нова телевизия. Организацията е получила данни по Закона за достъп на информацията от Министерството на здравеопазването, които сочат огромен недостиг на спешни медици, който обуславя задълбочаване на проблема.

В София дефицитът е около 60%. 100 лекари не достигат в спешната помощ в столицата, като в последните три години този недостиг са увеличава с 15%. В Силистра той е около 40%.

Има области, които разчитат за по една линейка - като Благоевград, Смолян, Велико Търново и други.

На млади медици било отказвано да бъдат назначени на по-малко от пълен работен ден, което според Пехливанска е един от проблемите за набиране на спешни лекари.