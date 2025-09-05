Шефът на ДНСК: Възрастен може да е помагал на децата, качили се на 200-метровия кран за селфи

Тръгват проверки по всички високи строежи в София

Децата, покатерили се на строителен кран с височина над 200 метра, са успели да проникнат на територията на строителния обект чрез дупка, която са направили в ламаринената ограда около основата на крана. Това разказа началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова в предаването "Здравей, България" по Нова тв. Инж. Лиляна Петрова Кадър: Нова тв

Проверяващите са установили, че парче от ламарината е било изрязано - най-вероятно със специален инструмент, което поставя въпроса дали в случая не е участвал и възрастен.

"Трудно е да се повярва, че деца на тази възраст могат сами да изрежат ламарина без помощ. Най-вероятно става дума за предварително планирано и организирано действие с участие на по-голям човек", коментира инж. Петрова. Предположи, че младежите са направили неколкократен оглед на мястото, преди да предприемат "опасно селфи".

След влизането си на обекта децата са се покатерили по вътрешната стълба на крана и са достигнали самия му връх. Част от тях дори са преминали по стрелата на крана до самата сграда - изключително опасно действие.

Веднага след инцидента охраната на обекта е възстановила пробитата ламарина, а ДНСК е разпоредила засилване на мерките за сигурност. Инж. Петрова подчерта, че при извършената проверка е установено, че обектът е в пълно съответствие с нормативните изисквания. До момента не са установени нарушения от страна на инвеститора. "Въпреки това по мое разпореждане започнаха масови проверки на всички високи строежи в София - около 15 на брой до момента, с цел да се прегледат системите за сигурност, достъп и охрана", обясни тя.

Нормативната база не налага специфични допълнителни мерки само заради височината на сградата. Всички строителни обекти трябва да бъдат заградени, обозначени и, когато е необходимо охранявани - нещо, което в случая е било изпълнено. Въпреки това фактът, че охраната не е успяла да засече присъствието на деца вътре в обекта, повдига допълнителни въпроси относно ефективността на мерките.