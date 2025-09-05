ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киберексперт: Още не се знае защо се срина Google

Константин Веселинов, експерт по киберсигурност

Все още не се знае точно. Ако дойде някой и каже, бих заложил, че няма представа за какво говори. Има сигурно десет човека в света, които знаят каква е архитектурата на Гугъл и за какво става въпрос. А това, че не знаем, ни показва колко е сложен проблемът може би - това, че те не искат да знаем, знае ли се въобще. Така експертът по киберсигурност Константин Веселинов пред Би Ти Ви.

Вчера сутринта за около час Google спря, а заедно с него и YouTube и Gmail. Проблемът беше в Източна Европа и части от Германия и Нидерландия.

Константин Веселинов, експерт по киберсигурност

