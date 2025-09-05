ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА 1948 взе национал на Беларус

Пуснаха движението по източното платно на бул. "В. Априлов" в Пловдив след ремонта

24 часа Пловдив онлайн

Колите тръгнаха по източното платно на бул. "Васил Априлов" след реконструкцията му.

Подменена беше подземната инфраструктура заради честите ВиК аварии в района

Кметовете на Пловдив и район "Централен" Костадин Димитров и Георги Стаменов и заместниците им по строителството Хакъ Сакъбов и Тошо Пашов откриха ремонтираното източно платно на бул. "Васил Априлов" от кръстовището с "6 септември" до моста на УХТ. Колите вече се движат по него. "Миналата година беше ремонтирано другото платно, сега отново преди началото на учебната година успяхме да завършим и това. Работим много добре с район "Централен", заяви Костадин Димитров. Той добави, е до 15 септември ще е готово и "Кукленско шосе", а до края на октомври ще бъде пуснато движението по участъка от Рогошко, където също тече реконструкция.

Източното платно на бул. "Васил Априлов" беше затворено на 7 юли т. г. за основен ремонт на подземната инфраструктура, защото в района става чести ВиК аварии. В реконструкцията бяха вложени 2,5 млн. лв.

Зам.-кметът по строителството Хакъ Сакъбов, градоначалникът Костадин Димитров, управникът на район "Централен" Георги Стаменов и заместникът му Тошо Пашов откриха ремонтираното платно.
Ремонтът приключи предсрочно.
