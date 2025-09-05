Томислав Дончев за сделката с "Рейнметал": България ще мигрира от руските към натовските боеприпаси

Радвам се, че към средата на годината имаме 40% ръст на преките чуждестранни инвестиции, каза вицепремиерът

"За съжаление, всички експерти твърдят, че дори войната да приключи утре, ще са необходими 10-15 г. да се запълнят всички складове. Военната индустрия ще е актуална като бранш с десетилетия, тази инвестиция (с Реймнетал - б.р.) е добра".

Това обяви от парламентарната трибуна вицепремиерът Томислав Дончев по време на блиц контрола днес.

Той бе провокиран от въпрос на "Величие" защо наличните военни заводи в България не се използват за ремонт на техника за Украйна, например. Разкритикувана бе и сделката с "Рейнметал" - вместо това можело да се ползват нашите възможности, да се получат пари от ЕС и да печели България, вместо "да теглим нови заеми и да прехвърляме 51% от собствеността на друга държава".

Дончев отново разясни, че съвместното предприятие, което се подготвя с утвърден производител на оръжия, българската част ще е финансирана от инструмента SAFE, за да мoже България "да мигрира от съветския тип боеприпаси към натовския, както за нуждите на българските сили, така и основно за експорт".

Относно заводите, притежавани от държавата, той подчерта, че наличието на нова инвестиция не обезсмисля останалите заводи. Техният капацитет трябва да бъде увеличен, категоричен бе вицепремиерът. Техниката от конфликта в Украйна пък не се ремонтира у нас може би заради чисто геометричен проблем - разстоянията са огромни. МО, с помощта на цялата държава би могло да намери адекватен икономически сюжет за завода в Търговище, добави Дончев.

"Политиката на това правителство е привличането на чуждестранни инвеститори. Радвам се, че към средата на годината имаме 40% ръст на преките чуждестранни инвестиции", обясни той.

Дончев напомни, че в бъдещото съвместно предприятие с "Рейнметал" и завода в Търговище става въпрос за различни мощности - едно е производството на боеприпаси, друго на верижна техника, изисква се различна материална база.

Няма да влизам в ролята на футуролог, каза по-рано Дончев по друго питане - от Иван Белчев от ПП-ДБ, за мерките срещу насилието и войната по пътищата. Вицепремиерът обясни, че решенията за редица проблеми като борбата с наркотици и пътните произшествия минават през ясно осъзнаване на причините. Напомни, че вчера ръководството на МВР вече е анонсирало какво ще направи след нападението на полицейския началник в Русе, Министерският съвет пък е дал плана си за борбата с пътния травматизъм

"Убеден съм, че това, което е необходимо от институциите, ще бъде свършено. Няма как да има свобода без ред! Освен действията на институциите трябва да си дадем сметка какво прави образователната система и какъв е тонусът на българското общество. След 4-5 г. политическа нестабилност, перманентна война между партиите и примерът, който даваме, говорейки тук, обществото си мисли че всичко е разрешено, че институционален ред няма и че всяка институция може да бъде хулена, това ерозира респекта.

Вярвам, че заедно с отговорните служби ще дадем малко по-добър пример на българските граждани", каза вицепремиерът Дончев.