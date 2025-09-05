След полетите на Киселова разрешиха на шефа на Авиоотряда да отказва на политици

Шефът на правителствения авиоотряд вече ще може да отказва полети на много важни политици като шефа на парламента, президента и премиера. Това предвижда промяна в правилника на Държавния авиационен оператор, както е легалното име на бившия Авиоотряд 28, одобрена от правителството и публикувана в "Държавен вестник".

Повод за отказ на полет може да е липсата на пълен списък на пътниците и товарите на полета, летищата за излитане и кацане, точното разписание на полета, липсата на информация за въздушен ескорт на ВИП полета.

Промените идват, след като през юни полет на шефката на парламента Наталия Киселова до Азербайджан попречи на правителствения самолет да евакуира българи от Египет. Нашите граждани бяха стигнали до Египет при евакуация от Израел заради въздушните сблъсъци с Иран. По това време обаче Наталия Киселова бе в Баку, за да приеме церемониално председателство на парламентарната асамблея на ПСЮИЕ. Тогава от парламента твърдяха, че шефката на парламента е искала да качи на борда на празния "Ербъс" българи, евакуирани от Иран. Но тя така и не ги дочака.