Площта на пожара в Рила е 500 декара, на терен има над 80 човека

Към момента площта на пожара в Национален парк „Рила“ е 500 декара, като днес на терен има над 80 човека. Това съобщи за БТА главен инспектор Юлиян Петров от „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград.

Той обясни, че теренът е много труднодостъпен, на надморска височина между 1800 и 2200 метра, и очакват летателна техника след 10 ч, като засега ще бъде само един хеликоптер от авиобаза „Крумово“. По думите му няма никаква опасност за населените места или вилните зони, тъй като пожарът е високо в планината.

Основно горят хвойна, храсти и гора. Всеки ден тръгваме от различни места – от Долно Осеново или от Предел, и изминаваме приблизително 10–11 км с автомобили по черен път. След това за около един час пеша достигаме до мястото на пожара, добави още инспектор Петров.

Той обясни, че сега са качили техника през местността Картала при ски пистата над Благоевград. Има един път, успореден на тази писта, по който се движат автомобилите, и те достигат до под връх Исмаилица. Оттам се пускат другите екипи, които се опитват да гасят с вода, допълни още инспектор Петров. По думите му е много е трудно самото качване на доброволци и към момента няма нужда от такива. Преди два дни се включиха доброволци от Кюстендил, които бяха с техника и успяха да се качат до мястото на пожара, поясни още Юлиян Петров.

Той подчерта, че не може да се каже докога ще продължи гасенето на пожара. Опитват се да го загасят, но е много сложно, тъй като теренът е изключително труден.

Пожарът възникна преди няколко дни в Рила планина на територията на Национален парк „Рила“, в района на симитлийското село Долно Осеново.