Томислав Дончев: Второто плащане по плана за възстановяване ще е в средата на октомври

Второто плащане по плана за възстановяване ще е в средата на октомври.

Това стана ясно от отговор на вицепремиера Томислав Дончев по време на блиц контрола в парламента днес. На питане от депутата на БСП Владимир Георгиев за парите по плана той обясни, че ревизираното искане за второ плащане по ПВУ е изпратено още през юли.

"Вече тече обработката по второто плащане, което трябва да приключи на 15 септември. Изпълнили сме всички ангажименти за второто плащане", каза Дончев. Той припомни, че ревизираното искане за второ плащане за над 650 млн. евро беше изпратено през юли, какъвто беше поетият ангажимент и след постигнатото съгласие с ЕК.

Вицепремиерът обясни, че цялото първо плащане по плана е изразходвано и колкото по-бързо дойде следващото, толкова по-добре.

Целта на властта е документите за третото плащане да бъдат пратени до ЕК преди октомври, за да бъде получено през декември. Самият Дончев се надява да стане дори преди коледа. Предвидено е по него да дойдат 1,6 млрд. лв.

"По първоначален дизайн на плана плащанията бяха 9, което би означало 2026 г. да обработим 6 плащания, което е фактически невъзможно, предвид натрупаното голямо закъснение. Има договорка плащанията да бъдат пакетирани и да бъдат обслужени в 2 плащания през 2026 г.", обясни вицепремиерът.