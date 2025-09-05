ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА 1948 взе национал на Беларус

Времето София 22° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21237326 www.24chasa.bg

Пиян шофьор с "Порше" избяга от полицията на магистрала "Марица", издирват го

3372
АМ "Марица" СНИМКА: Google Street View

Издирват пиян водач, избягал при полицейска проверка в Хасковска област, съобщиха от полицията.

37-годишният харманлиец е управлявал лек автомобил „Порше". В 2:40 часа през нощта той е бил спрян за полицейска проверка в района на АМ „Марица" за пътен възел към Тополовград.

Тест с дрегер отчел наличие на 1,55 промила алкохол в издишания въздух. Без да изчака края на проверката мъжът се качил в колата си и потеглил с автомобила си в посока София, съобщи БНТ

В процес на издирване е по образуваното бързо производство.

АМ "Марица" СНИМКА: Google Street View

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание