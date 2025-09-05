Закопчаха пиян, плашил таксиджия, че ще го пребие и вилнял пред РПУ-то в Търново

25-годишен пиян габровец е задържан за непристойни действия в РУ Велико Търново, след като заплашвал таксиджия, че ще го пребие, уринирал върху шофьорската седалка на жълтата и накрая се сбил с непознати край районното, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

На 4 септември на тел. 112 е подаден сигнал от шофьор на таксиметров автомобил, че клиент го обижда и се заканва, че ще го пребие. Клиентът агресирал, защото таксиджията отказал да го превози до Габрово заради неадекватното му състояние вследствие употреба на алкохол, уточняват от полицията.

Пред сградата на районното управление в областния град извършителят демонстративно уринирал върху седалката на водача на таксиметровия автомобил, докато той бил излязъл да търси съдействие от униформените. Пред сградата на ОСИН 25-годишният жител на гр. Габрово провокирал конфликт с непознати и последвало сбиване. Спрямо пристигналите на място полицейски служители на РУ В. Търново отправил обидни думи и закани.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Мъжът е криминално проявен и осъждан. В РУ Велико Търново е образувано досъдебно производство.