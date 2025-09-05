ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА 1948 взе национал на Беларус

Времето София 22° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21237390 www.24chasa.bg

Закопчаха пиян, плашил таксиджия, че ще го пребие и вилнял пред РПУ-то в Търново

Дима Максимова

[email protected]

808
Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

25-годишен пиян габровец е задържан за непристойни действия в РУ Велико Търново, след като заплашвал таксиджия, че ще го пребие, уринирал върху шофьорската седалка на жълтата и накрая се сбил с непознати край районното, съобщи ОДМВР - Велико Търново.
На 4 септември на тел. 112 е подаден сигнал от шофьор на таксиметров автомобил, че клиент го обижда и се заканва, че ще го пребие. Клиентът агресирал, защото таксиджията отказал да го превози до Габрово заради неадекватното му състояние вследствие употреба на алкохол, уточняват от полицията.

Пред сградата на районното управление в областния град извършителят демонстративно уринирал върху седалката на водача на таксиметровия автомобил, докато той бил излязъл да търси съдействие от униформените. Пред сградата на ОСИН 25-годишният жител на гр. Габрово провокирал конфликт с непознати и последвало сбиване. Спрямо пристигналите на място полицейски служители на РУ В. Търново отправил обидни думи и закани.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Мъжът е криминално проявен и осъждан. В РУ Велико Търново е образувано досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание