Бойко Борисов за побоя на полицейския шеф в Русе: Държавата е такава, каквито сме ние

Нарече нападението над комисар Кожухаров "битов инцидент"

"Битов инцидент. Това може да се случи на всеки". Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира от кулоарите на парламента побоя над шефът на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров.

"Всеки родител, когато децата са му там и види бясно караща кола, ще направи забележка. Проблемът в случая е, че едни граждани, за да предпазят семействата си, правят забележки", каза той и подчерта, че ролята на семейството и родителите е най-важната.

"Много е лесно да оправдаеш всичко с държавата, но държавата е такава, каквато сме ние всичките", заяви още лидерът на ГЕРБ.

Той се обърна и към президента Румен Радев.

"Вместо да политиканства Радев да се замислим за примера, който ние даваме всеки ден. Щом президентът за всяко нещо ходи да обяснява как се е сринало. Какво направи за водата в Плевен?", каза той.

Борисов коментира и предстоящите догодина президентски избори - призова да има единен кандидат за президент, обществено приет и с репутация, който да е подкрепен от дясноцентристките партии.

"Всичко останало е обречено на неуспех. Считам, че преди да се предложи кандидатура, трябва да се направят консултации и ако се стигне до такъв човек, лидерите на партиите да го обявят", каза Борисов.