ДБ с нов законопроект за СРС, засега порязаха Борисов за общ кандидат за президент

За да не продължават Делян Пеевски и хората му да трупат компромати, внасяме сериозна законова промяна в СРС - как се извършва подслушването, как се мотивира, как след това се унищожават събраните данни. Смятаме, че това е правилният път напред, за да няма други хора като Пеевски, когато успеем да го премахнем.

Това обяви в парламентарните кулоари съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов. Според него СРС трябва да се пазят дотогава, докато има нужда от тях. „За националната сигурност предлагаме това да са 10 г., не досегашните 15 г. Когато приключи едно досъдебно производство, няма вече нужда да бъдат съхранявани", обясни той.

"Делян Пеевски управлява тази държава през компромати и чрез папки, с които държи едни или други политици със заплахата, че ще им повдигне обвинения в КПК. Разбираме, че надали тандемът Славчев и Сарафов ще се задвижи срещу началника си Пеевски, но сме длъжни да действаме институционално", настоя Божанов.

Визитата на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров продължава да е продължава да е проблем за ДБ. „Стана ясно, че е бил представен като вицепремиер. Не е бил в отпуск и не е бил като турист с фотоапарат и раничка. Това е унижение за премиера Желязков, който казва, че не е знаел; унижение за Бойко Борисов, който обикаля Европа и обяснява колко голям евроатлантик е, как подкрепя Украйна и Запада. Единственото адекватно решени, за да може и премиерът да запази достойнство, е да се поиска оставката на вицепремиера Зафиров. Следващият път, когато дойде Фон дер Лайен или някой друг, трябва да обясняват, че ГЕРБ си сътрудничи със Северна Корея", каза другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Идеята за общ десен кандидат за президент, която лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подхвърли малко по-рано днес обаче бе посрещната с критики от ДБ. „Борисов си е легнал в леглото с Пеевски, протяга ръка към дистанционното и се обръща към десните: „Елате да ме подкрепите за обща кандидатура". Борисов и Пеевски са в тандем, това е ясно и никой не го отрича. Ние нямаме работа в леглото на Пеевски и Борисов", критичен бе Мирчев.

Божанов пък коментира ареста на варненския кмет Благомир Коцев: „КПК нарушава брутално закона, като не дава на прокуратурата делата, за да се внесат в съда и да се гледа мярката за неотклонение. Абсолютното беззаконие се толерира от Антон Славчев, под добронамерения поглед на прокуратурата. Сети се Борисов да погледне малко към върховенството на правото. По отношение мярката – чакат удобен дежурен. Ще внесем и такива промени – прокуратурата да не си наглася удобни съдии", смята той.