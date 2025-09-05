Атанас Запрянов: 14 млн. лв. трябват за премахване на рушащи се сгради от военните формирования

14 млн. лв. са нужни за премахване на рушащи се сгради с отпаднала необходимост от военните формирования.

Това стана ясно по време на днешния парламентарен контрол, в който на военният министър Атанас Запрянов бе зададен 1 въпрос.

Голяма дупка, "разширяваща се" във времето в покрива на голяма сграда, част от военното формирование до Мусачево и намираща се на пътя, притесни депутатът от "Възраждане" Ангел Славчев. Именно затова с въпрос до военния министър Славчев запита какви действия ще предприеме Министерство на отбраната за ремонт на сградния фонд във формированието, както и какви мерки ще вземе министерството, за да бъдат заличени снимките на българските военни обекти, публикувани в интернет платформи.

Военното формирование "Мусачево" е предоставено на сухопътните войски. То е с площ от 342 дка и 144 кв. м., в които са включени 75 сгради. Намира се между Мусачево и Елин Пелин.

Част от сградите в него се нуждаят от ремонт, докато има и такива, които са с отпаднала необходимост, обясни министър Запрянов. Има изготвен план за ремонт, като сградите се степенуват в зависимост от функциите си и значението им за формированието, като това става и на базата на отпуснатите средства за целта.

"Една част от сградите в района са построени през периода от 1936 до 1969 г. Те са с компрометирана конструкция и не се използват по предназначение. Затова ще се направи поетапно премахване и тези сгради няма да се ремонтират", обясни Запрянов.

Именно сред тях попадала и сградата, за която сигнализира депутатът от "Възраждане". Тя била построена през 1955 г.

"Такива сгради имаме и в райони, които въобще не са необходимост за армията и са приоритетни в районите с отпаднала необходимост, тъй като са опасни и тяхното премахване е по-спешно и належащо. За премахването на сгради в местата с отпаднала необходимост са нужни 14 млн. лв.", заяви военният министър.

От началото на февруари пък била създадена организация от военното ведомство, за да бъдат определени районите на въоръжените сили, които трябва да бъдат "маскирани и обезличени" при заснемането им с платформи със синтезирана апатарура, стана ясно още от отговора на Запрянов.

Тече и процедура по финализирането на списък и с ведомства, извън МО, след което цялата листа с места ще бъде депозирана през институциите в Европейския съюз, отговорни за космическо базирано наблюдение.