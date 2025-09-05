Пловдивска учителка кани децата напред към знанията с песента "Назад, назад, моме Калино" (Видео)

Петима преподаватели заснеха клип за учениците преди 15 септември

Учителката по български език и литература в пловдивската гимназия по хранителни технологии и техника Теодора Димитрова-Симеонова в народна носия пее народната песен "Назад, назад, моме Калино". И после обяснява на децата, че за разлика от Калина те трябва да потеглят напред - към знанията. Така започва клип, заснет от петима преподаватели от училището преди 15 септември.

Учителя по физическо възпитание Васил Аргиров, който е и треньор по кану-каяк, рецитира рими. "Моите ученици знаят, че обичам да се шегувам. Затова, специално за тях и срещата ни на 15 септември, подготвих шеговит поздрав в стихотворна форма", казва той.

А преподавателката по история и цивилизации Светла Николова се надява, че докато учениците и са били на плажа, под чадъра, се е намерило място и за любимата им книга.

"Целта е да вдъхновят учениците и завръщането им в класните стаи", коментират клипа от учебното заведение.