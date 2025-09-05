ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА 1948 взе национал на Беларус

Времето София 22° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21237599 www.24chasa.bg

Пловдивска учителка кани децата напред към знанията с песента "Назад, назад, моме Калино" (Видео)

24 часа Пловдив онлайн

644
Учителката по български език Теодора Димитрова-Симеонова

Петима преподаватели заснеха клип за учениците преди 15 септември

Учителката по български език и литература в пловдивската гимназия по хранителни технологии и техника Теодора Димитрова-Симеонова в народна носия пее народната песен "Назад, назад, моме Калино". И после обяснява на децата, че за разлика от Калина те трябва да потеглят напред - към знанията. Така започва клип, заснет от петима преподаватели от училището преди 15 септември. 

Учителя по физическо възпитание Васил Аргиров, който е и  треньор по кану-каяк, рецитира рими.  "Моите ученици знаят, че обичам да се шегувам. Затова, специално за тях и срещата ни на 15 септември, подготвих шеговит поздрав в стихотворна форма", казва той. 

А преподавателката по история и цивилизации Светла Николова се надява, че докато учениците и са били на плажа, под чадъра, се е намерило място и за любимата им книга.

"Целта е да вдъхновят учениците и завръщането им в класните стаи", коментират клипа от учебното заведение. 

Учителката по български език Теодора Димитрова-Симеонова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание