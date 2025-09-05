ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Простреляха жена в село Благово

Пистолет СНИМКА: Pixabay

Простреляха жена в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 4 септември в село Благово.

Пострадалата жена е транспортирана в болницата в Монтана за лечение.

По случая се води разследване.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

