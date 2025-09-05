Простреляха жена в село Благово

Простреляха жена в Монтанско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 4 септември в село Благово.
Пострадалата жена е транспортирана в болницата в Монтана за лечение.
По случая се води разследване.
