Сърбин, обвинен за трафик на 194 кг марихуана през Капитан Андреево, остава в ареста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Състав на Окръжния съд в Хасково определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо сръбски гражданин от албански произход, обвинен за трафик на 194,102 кг. марихуана през Капитан Андреево, предава БТА.

Нехат Рахими бе изправен пред магистратите за случая от 1 септмеври на пункта с Турция. Тогава при акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) при МВР и Агенция „Митници" в камион с полуремарке от Испания за Турция бе открит наркотикът на стойност 3,1 млн. лева. Пратката е била контролирана от нашите служби по пътя ѝ от Видин - Калафат до ГКПП "Капитан Андреево".

Пред съда Рахими каза, че съжалява за случилото се, а защитата му поиска парична гаранция.

Съдът обаче уважи доводите, че става дума за тежко умишлено престъпление с висока обществена опасност, за което предвиденото наказание е от 10 до 15 години затвор и глоба от 100 до 200 000 лева.

Друг мотив бе, че обвиняемият не е от страна от Европейския съюз, няма трайна уседналост у нас, и има опасност да се укрие или извърши друго престъпление.

Определението на съда подлежи на обжалване или протест пред Пловдивския апелативен съд.