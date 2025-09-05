ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

9-годишно дете с електрическа тротинетка пострада в катастрофа в Мортагоново

Тротинетка Снимка: pixabay

Момче на 9 години пострада при пътнотранспортно произшествие с електрическа тротинетка в разградското село Мортагоново, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Около 22:50 часа снощи лек автомобил „БМВ", шофиран от 19-годишен водач, навлиза в кръстовище и отнема предимството на индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от малолетното момче. Тротинетката се удря в предната дясна част на колата и детето пада на земята. Транспортирано е в болницата в Разград и е настанено за лечение в хирургичното отделение с фрактура на левия крак и мозъчно сътресение.

Пробите на шофьора на автомобила за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води досъдебно производство, допълниха от полицията в Разград.

