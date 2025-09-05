Здравният министър: На практика нямаме просрочени лекарски експертизи за ТЕЛК

Близо 4800 са забавянията в област Кърджали, Кърджали, проблемът е, че експертизите са за лица с двойно гражданство и са преди въвеждане на новата система, каза Силви Кирилов

На практика към момента в страната няма просрочени лекарски експертизи за ТЕЛК.

Тази констатация на прави по време на парламентарния контрол здравният министър Силви Кирилов днес. Според него има значителен напредък по забавените производства за медицинска експертиза.

За да се обоснове, министърът даде статистика - през януари 2025 г. са забавени около 25 хил. решения, към 1 септември те са 4736. 3870 са от област Кърджали - януари са били двойно повече. Останалите над 800 са от страната.

Кирилов подчерта, че съществено значение има това, че електронната система спира времетраенето на производството, ако има назначени допълнителни изследвания. "Тези над 800 забавяния от страната може да са такива, които са свързани с изискване на за нови медицински документи", предположи той.

"На практика проблемът е решен, с изключение на тези от област Кърджали, но там проблемът е, че тези експертизи са на лица с двойно гражданство и са преди въвеждане на системата - проверяват се по старата методика. Благодаря на РЗИ и колегите от Кърджали, които направиха всичко възможно, Смятам, че до края на годината и този проблем ще бъде решен. На практика към днешна дата нямаме просрочени лекарски експертизи", настоя здравният министър.