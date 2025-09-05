Прокуратурата повдига обвинения за тежка телесна повреда на биячите на Кожухаров

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма промяна в състоянието му, съобщиха от УМБАЛ „Канев"

Прокуратурата ще повдигне обвинения на четиримата задържани за побоя над директора на полицията в Русе Николай Кожухаров. То ще бъде квалифицирано в нанасяне на тежка телесна повреда, съобщиха от прокуратурата.

Причината е, че състоянието на полицейския шеф се е влошило, съобщи bTV, позовавайки се на свои източници.

От УМБАЛ „Канев"-Русе опровергаха информацията, че състоянието му се е влошило и казаха, че то остава без промяна.

„Той подлежи на белодробна и хемодинамична стабилизация", съобщиха от УМБАЛ „Канев" пред "Русе Медиа".

Обвинените са четирима - трима 19-годишни и един на 15.

Кожухаров остава в интензивното отделение на болницата в Русе, без опасност е за живота.

Старши комисар Николай Кожухаров беше пребит от младежи в Русе в ранните часове на четвъртък. Той е нападнат пред съпругата и детето си на улицата в града. Заедно с тях бил и приятел, съсед на семейството. Той направил забележка за дрифтене към четирима младежи, след което те агресирали. Шефът на полицията в Русе е получил удар в гърба, който го повалил.

"Направена му е животоспасяваща операция, като лекарите са спасили бъбрека му. Възстановяването му ще отнеме около 2 месеца", съобщи съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

"Биячите са знаели кой стои насреща им. Кожухаров се е легитимирал пред тях", посочи кметът на Русе Пенчо Милков.