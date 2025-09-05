Асен Василев: Искаме кандидатура за президент, която да бие тази на ГЕРБ

Искаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ.

Така председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира думите на Бойко Борисов, който по-рано днес обяви, че трябва да има единен кандидат за президент, център-дясно. ДБ вече порязаха идеята на лидера на ГЕРБ при отделна своя медийна изява.

Вместо да се гласят някакви хора за постове догодина, по-добре да вземем да свършим някаква истинска работа, настоя Василев. А като пример за неща, които той очаква да се задвижат даде пример обезщетението за майчинство през втората година на детето, когато майката се върне на работа, както и повишаването на възнагражденията за младите лекари.

"Отсега да тръгнем да говорим за постове - ние много ясно сме заявили, че ние искаме да излъчим обща кандидатура с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ", повтори той.

Лидерът на ПП иронизира и загрижеността, които Борисов демонстрира по-рано за арестувания варненски кмет Благомир Коцев.

"Най-накрая е видял, че това е абсолютно политическо обвинение, скалъпено срещу Благомир Коцев, и че няма никаква причина той да бъде държан в ареста. Ако наистина Борисов е честен в тези си мисли, да беше дошъл снощи на протеста във Варна да ги сподели там", допълни Василев. Вчера от партията поканиха лидера на ГЕРБ на протеста, след като през деня той изрази позиция, че и на него вече му се ходело по протести.

"Ако наистина не могат да намерят преписката (срещу Коцев - б.р.), ние ще влезем, имаме депутатски карти, ще отидем до деловодството, до инспекторите, които работят, и ще им помогнем да намерят тази преписка, за да може тя незабавно да стигне до съда и той да се произнесе", каза още Василев относно настояването за незабавно освобождаване на Коцев.

ПП са внесли законопроект, с който когато младите майки се връщат на работа през втората година на детето "ще си получават пълното обезщетение, а не 50% от него, както е в момента". Предлагаме го сега, за да може управляващото мнозинство да го планира в бюджета за догодина, обясни Венко Сабрутев.