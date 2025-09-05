Ивелин Михайлов не иска завода с "Райнметал", защото технологията замърсявала

"Величие" против плановете на държавата да построи завод за барут съвместно с немския концерн "Райнметал". В парламентарните кулоари лидерът на партията Ивелин Михайло обяви, че това е замърсяваща технология.

Михайлов попита и защо е съсипано предприятието ТЕРЕМ "Хан Крум", което има изградени кадри. "Най-вероятно искат да го фалират, за да го окрадат", предположи Михайлов. „Преди са работили 5000 души. Невероятно мощности има. Има пълен завършен цикъл за ремонт, преработка и модернизация на военна техника – танкова, тежка и лека бронирана техника. В едно предприятие най-трудното нещо е да намериш и стиковаш голям брой хора, които, заедно със семействата си, да се пренесат на дадено място и да започнат да развиват дадена дейност. От 5000 души, благодарение на това управление, са останали 100, които сега искат да ги назначат на половин работен ден", каза Михайлов.

По-рано днес обаче вицепремиерът Томислав Дончев обясни от парламентарната трибуна, че технологиите са различни. Посочи още, че разкриването на нов завод не означава закриването на наличните.

Тегленето на заем за строителството на новото съоръжение само ще допринесе до това България да е на загуба.

Според Михайлов целта на построяването на завода е "да се продава националния интерес с цел Бойко Борисов и Делян Пеевски да се изперат пред международната общност".