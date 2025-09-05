ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето кои са биячите на шефа на полицията в Русе

Димитър Мартинов

[email protected]

Николай Кожухаров СНИМКА: Русе Медиа

Жулиен Кязъмов, Виктор Иванов, Кирил Гочев и 15-годишният Станислав А. са биячите на шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров.

Те са задържани вчера, след като нападнали мъжа заради забележка, че дрифтят. Основният побойник е бил сервитьорът Кирил Гочев, сочат данните на разследването. Той е израснал без родители, отгледала го е баба му. 

15-годишият Станислав А. пък е този, който настоявал за личното си пространство. Твърдял, че не го интересува коя е жертвата. 

Четиримата са обвинени за тежка телесна повреда. Подробности се очакват на брифинг днес. 

От УМБАЛ „Канев" в Русе заявиха, че няма промяна в състоянието на Кожухаров. „Той подлежи на белодробна и хемодинамична стабилизация".

"Направена му е животоспасяваща операция, като лекарите са спасили бъбрека му. Възстановяването му ще отнеме около 2 месеца", съобщи съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Николай Кожухаров СНИМКА: Русе Медиа

