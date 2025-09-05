ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Варна обжалва прекратяването на делото срещу Иван Портних за авариралата в езерото тръба

След внесена жалба от Община Варна в Окръжен съд – Варна е образувано частно наказателно дело срещу постановлението на Варненската окръжна прокуратура за прекратяване на наказателното производство по случая с авариралата тръба под Варненското езеро, свързвано с бившия кмет на града Иван Портних, съобщават от Окръжен съд - Варна.

Делото е разпределено на съдия от Наказателното отделение на Окръжен съд – Варна. Решението трябва да бъде постановено в закрито заседание в срок до един месец. Определението ще може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Варна.

