Издирва се 78-годишна жена с деменция, излязла с бяло куче от дома си в столичния кв. "Люлин" вчера сутринта

Румяна е излязва с кучето Рики, което също се издирва. Издирва се 78-годишната Румяна Николова Александрова, която страда от деменция. Жената е излязла вчера сутринта с малко бяло куче от дома си в столичния квартал "Люлин" - 3, без знанието на близките си и оттогава е в неизвестност. Внучката й Кристина пусна призив за помощ в социалните мрежи: "Днес (04.09, бел.ред) баба ми се е изгубила, докато разхожда кучето ми в ж.к. Люлин 3. Моля ако някой я е видял да ми се обади на тел. +359885351427! Казва се Румяна, висока е около 1,45 и е на 78 години, с деменция е и предполагам е много уплашена. Кучето - малко и с бяла дълга козина, се обръща на името Рико". Според последни постове в социалните мрежи от хора, които са видели Румяна, но не са знаели, че се издирва, тя е облечена с лилава рокля и кучето вече не е с нея. Много жители на квартала се включиха в търсенето им, но все още не са открити нито тя, нито кучето. Жената не е взела със себе си нито чанта с документи, нито телефон. Румяна Александрова е бивша медицинска сестра, работила в две детски градини в "Люлин". За изчезването й е подаден сигнал и в полицията. Изчезналата жена с внучката си Кристина, която търси помощ за откриването й. Румяна Александрова