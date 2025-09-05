Киселова ще присъства на честванията по повод 140 години от Съединението на България

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще присъства на тържествения концерт–спектакъл по случай 40 години Аудио–визуален спектакъл „Звук и светлина" във Велико Търново. Събитието е част от инициативите по повод отбелязването на 140 години от Съединението на България и ще се проведе на 5 септември 2025 г. от 20.00 часа на площад „Цар Асен I".

Светлинното шоу ще започне с музика на живо с участието на Русенската държавна опера и световноизвестния музикант Теодосий Спасов под диригентството на Владимир Бошнаков.

Преди това Наталия Киселова ще бъде гост на церемонията по награждаване на директорите на българските опери, които през 40-годишната история на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете" са били част от неговата програма, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

На 6 септември 2025 г. председателят на парламента Наталия Киселова ще посети XIX международен панаир на традиционните занаяти в Регионален етнографски музей на открито Етър, Габрово. Тази година проявата е под неин патронаж, а организатори са Министерството на културата, община Габрово и музеят. Официалното откриване на събитието е в 12.00 часа.

Вечерта на 6 септември 2025 г. от 20.30 часа Наталия Киселова ще присъства на тържествената заря-проверка в град Пловдив за 140 години от Съединението на България и празника на града.