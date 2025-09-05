Йоан Матев, осъден за убийството на Георги в Борисовата градина, излезе от затвора

Излезе от затвора Йоан Матев, осъден за убийството на ученика Георги Игнатов в Борисовата градина.

Матев бе осъден на 6 години и половина затвор, а присъдата му е изтекла на 2 септември. Затова той е освободен и вече е напуснал Софийския затвор, съобщиха за "24 часа" от правосъдното министерство.

Убийството стана на 2 юни 2015 г., а Матев бе задържан през февруари 2017 г. Присъдата му бе 6 години и половина, тъй като по време на убийството, станало с нож, е бил непълнолетен.

Той не познавал Георги, искал да го обере. Твърдял пред брат си, че не е искал да убива момчето. До разкриването на Матев се стигна, след като гаджето на Игнатов - Лора Крашевска съобщи в СДВР кой е убиецът. Той бил разпознат от съучениците в гимназията "Езиков свят" в София, включително от учителите, но те не съобщили на криминалистите. Тя научила кой е той от ученичка в гимназията.