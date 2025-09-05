ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21238948 www.24chasa.bg

Ето го Васил Ганев от Белозем, който извърши грабеж в казино, размахвайки нож

Никола Михайлов

[email protected]

1408
Васил Ганев бе докаран в съдебната зала. Снимка: Никола Михайлов

Дегизирал се с маска и черни дрехи и заплашил крупието с нож

Без капка разкаяние, все едно нищо не е направил, влезе в съдебната зала Васил Ганев, който извърши грабеж от крупие в казиното на Белозем. Съдия Веселина Семкова ще трябва да реши дали да остави в ареста 39-годишния мъж.

Според прокуратурата към 2,40 часа през нощта на 14 август т. г. той влязъл в игралната зала, където като крупие работела 54-годишна жена. В този момент тя била извадила от една от машините събраната сума от 500 лева. Васил бил дегизиран с черни дрехи, маска и ръкавици. Приближил до нея, заплашил я с нож, взел парите и напуснал казиното.

След това бил подаден сигнал в полицията и нападателят бил задържан на 3 септември. До момента той беше в ареста за 72 часа. 

Васил Ганев бе докаран в съдебната зала.

