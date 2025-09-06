Над 100 родолюбиви българи пресъздават в Пловдив събитията от 1885 г., предшествали Съединението

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Как градът ще чества днес 140 години от този важен исторически акт, с който автономната област Източна Румелия се отцепва от Османската империя и се обединява с Княжество България

В Пловдив през целия ден е празник. Концерт, възстановка, шествие, изложба и впечатляваща заря включва програмата на 6 септември.

Всяка година в този ден става много актуален девизът "Съединението прави силата"

и всеки се обръща към втория по големина град. Той е центърът, символизиращ обединението през 1885-а на Княжество България с отцепилата се от Османската империя Източна Румелия.

А самият акт е определян като най-светлия пример в новата ни история. Проф. Андрей Пантев най-точно илюстрира как би изглеждала днес България, ако не беше успяло Съединението.

"Между Пазарджик и Пловдив щеше да има граничен пункт и преминаването щеше да става само с проверка", казва ученият.

През 1885 г. българите показват, че могат да се обединят в името на една цел

и да я защитят. Най-зрелищната част от програмата на днешния ден е възстановка на събитията от 1885 г.

"И аз съм българин. И аз съм за Съединението!" - тези думи ще произнесе инж. Сава Куфаров, който отново ще влезе в ролята на генерал-губернатора на Източна Румелия Гаврил Кръстевич.

В тазгодишната възстановка пред Военния клуб ще се включат над 100 участници от различни родолюбиви организации в страната, която се прави за 20-и път. Още в 18,30 ч четата на Чардафон Велики ще тръгне от Дондуковата градина, ще премине през централната част на града, скандирайки "Долу пашата!".

На централния площад ще бъде прочетен манифестът на княз Александър I,

с който провъзгласява Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Ще има пукотевици при ареста на генерал-губернатора, макар той да не е оказал съпротива. И с файтон ще бъде отведен. Винаги има много хора, които наблюдават възстановката. Ще бъде отдадена почит и пред паметника на Захари Стоянов.

Честванията започват още в 10 ч с тържествен молебен в катедралния храм "Света Богородица", отслужен от митрополит Николай.

Час по-късно ще бъдат положени венци и цветя на паметната плоча на майор Райчо Николов (до площад "Римски стадион"). Малко по-късно ще бъде отдадена почит и на паметника на Захари Стоянов в Градската градина. През целия ден пловдивчани ще се отдадат на разходки, а вечерта след възстановката на историческите събития от 19,30 ч на Античния театър е празничният концерт на Бигбенд Пловдив "Приключението 25 години".

В 19,45 ч в зала "Съединение" на Регионалния исторически музей се открива документалната изложба "Съединението и неговите личности". Тя пресъздава делото и на по-малко известни участници в съединисткото движение и разказва за петима поборници от Чирпанската чета, загубили живота си на път за Пловдив.

"Този факт е малко известен", казва директорът на музея Стоян Иванов.

Кулминацията е тържествената заря проверка на едноименния площад, на която се очаква президентът Румен Радев да произнесе слово. Присъствието си са потвърдили председателят на парламента Наталия Киселова и вицепрезидентът Илияна Йотова. За първи път тържествената заря ще ръководи командващият на Специалните сили ген. Божидар Бойков.

Финалът е пищни фойерверки в небето над Пловдив.