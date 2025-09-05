Антон Златанов: Мигрантският натиск е десет пъти по-нисък спрямо юли и август 2024 г.

Мигрантският натиск в момента е десет пъти по-нисък спрямо юли и август миналата година. До края на 2026 г. българо-турската граница ще бъде напълно оборудвана с видеонаблюдение и антидрон системи.

Това каза пред журналисти директорът на Главна дирекция „Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов, цитиран от БТА.

Срокът по договорите за изграждане на двете системи е четири години, т.е. от 2025 до 2029 г., но амбицията ни е да приключим до края на 2026 г., тъй като това е в национален интерес и в европейски, посочи директорът на Главна дирекция „Гранична полиция".

„За последното денонощие имаме 39 предотвратени опита за преминаване на границата. Миналата година на 5 септември те бяха 264, а през 2023 г. – 1260. Сами можете да направите разликата", уточни Антон Златанов.

Процесът по попълване на щатовете в „Гранична полиция" върви успешно, каза главният комисар. На първия конкурс за 400 места са кандидатствали 2600 души, които вече са в средата на обучението си. В новия конкурс за същия брой места са подали документи 1600 кандидати, преминаващи през физически и психологически изпити. По думите му до три-четири години ще бъде попълнен целият необходим щат.

Главен комисар Златанов подчерта, че освен човешки ресурс, се инвестира и в техническа модернизация. До края на 2026 г. цялата 271-километрова българо-турска граница ще бъде оборудвана не само с ограда, но и с видеонаблюдение, системи за радиолокация и антидрон защита. Това ще осигури контрол и на въздушното пространство до 3000 метра, което в момента не се наблюдава.

Директорът на ГД „Гранична полиция" заедно с премиера Росен Желязков и министъра на вътрешните работи Даниел Митов присъства на откриването на новоизграден близо 5-километров участък от сензорна линия със 101 видеокамери на държавната граница с Турция в района на с. Крайново, община Болярово.

Сензорната линия е част от проект на стойност 170 млн. лева, който България реализира за разширяване обхвата на интегрираната система за наблюдение по границата. Ще бъдат обхванати 100 км от границата с около 2500 камери от най-ново поколение, които не са покрити от видеонаблюдение. В проекта е включена и антидрон система.

През юли, в присъствието на вътрешния министър на Австрия Герхард Карнер бяха открити други 2,5 км от сензорната линия, в района на село Голям Дервент, Елховско, припомня БТА.