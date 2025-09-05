ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петър Младенов: Масовият спорт и младежката работа са превенция срещу зависимостите

СНИМКА: Пресцентър на министерството на младежта и спорта

Масовият спорт е един от основните инструменти за превенция срещу зависимостите и агресията. Той възпитава дисциплина, работа в екип и насърчава здравословния начин на живот сред младите хора. Това каза зам.-министър Петър Младенов по време на работна среща с началниците на регионалните управления на образованието. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

„Изграждането на потенциала на младите хора е обща отговорност. Грижата за здраво младо поколение е наш общ ангажимент. Ролята на неправителствените организации, особено в училищна среда, е изключително важна за развитието на младите хора и за утвърждаване на ценности като здравословен начин на живот, солидарност и активно гражданско участие", каза още заместник-министъра на младежта и спорта.

По време на дискусията зам.-министър Младенов подчерта значението на младежката политика като ключов елемент от държавната политика и заяви, че нейният успех се гради върху партньорството между институциите. Той акцентира върху междусекторния подход, който изисква активно сътрудничество между Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката, както и неправителствените организации.

В рамките на срещата бе поставен акцент върху необходимостта от системно въвеждане на дейности за масов спорт в училище, както и върху възможностите за по-тясно сътрудничество между институции и организации, работещи в подкрепа на младежта.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на младежта и спорта

