Осъдиха сводник на 4 години затвор, майка му помагала и получи условна присъда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По обвинителен акт на Районна прокуратура-Разград 43-годишният С.С., предаден на съд за сводничество, е осъден на 6 години затвор при строг режим на изтърпяване, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.

С.С. се възползва от правото си да поиска делото срещу него да се гледа при условията на съкратено съдебно следствие с цел получаване на наказание, намалено с една трета.

Мъжът призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, и така състав на Разградския районен съд, след като редуцира наказанието с оглед на съкратената процедура, определи присъда в размер на 4 години лишаване от свобода.

Освен това С.С. трябва да заплати глоба в размер на 10 000 лева.

Това не е първото му осъждане за подобен род престъпления.

Заедно с него бе осъдена и 69-годишната му майка, призната за виновна по обвинение за предоставяне на помещения за извършване на развратни действия с користна цел, в продължителен период от време.

А.Т. получи наказание „лишаване от свобода" за срок

от 2 години, изтърпяването на което бе отложено с 3 години изпитателен срок.

Тя също ще трябва да заплати глоба в размер на 10 000 лева.

С.С. е задържан на 16 юли 2024 г. при реализация във връзка с разследване на престъпна схема за трафик на млади жени и склоняването им по различни начини да предоставят сексуални услуги срещу заплащане.

Периодът, в който 43-годишният мъж

и майка му развивали своята незаконна дейност, обхваща времето от 2020 г. до датата на задържането на мъжа.

Двамата в съучастие отдавали помещения в три имота в Разград, основно на лица, занимаващи се с проституция, получавали парични средства за това и съответно се облагодетелствали от техните нелегални занимания.

Към настоящия момент са установени четиринадесет лица, станали обект на тази престъпна дейност.

С.С. се занимавал със сводничество, като намирал различни жени, които убеждавал да извършват сексуални услуги срещу заплащане и да му отчитат заработените пари.

Мъжът избирал жени, изпаднали в затруднено положение, които изпитвали финансови трудности в ежедневието си. Първоначално ги въвеждал в заблуждение, че има чувства и иска да се грижи за тях.

Когато усетел, че жертвите вече са емоционално ангажирани, започвал да отправя към тях предложенията си за „работа", като им гарантирал, че той ще отговаря за тяхната безопасност.

Тази дейност С.С. развивал на територията на град

Разград, както и в други градове от Североизточна България.

Присъдата на Районен съд-Разград подлежи на въззивна проверка пред Окръжния съд в града в 15-дневен срок.