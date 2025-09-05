ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков посети Координационния център в Регионална дирекция „Гранична полиция“ в Елхово

СНИМКА: Пресцентър на МС

След откриването на новата сензорна линия на държавната граница с Република Турция, премиерът Росен Желязков, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция" посетиха Координационния център в Регионална дирекция „Гранична полиция" в Елхово. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

Служителите на дирекцията демонстрираха техническите възможности за видеонаблюдение и контрол на границата. Премиерът благодари на полицаите за денонощните им усилия по опазването на най-натоварената външна граница на ЕС. Министър-председателят увери служителите, че държавата ще продължи да инвестира в подобряването на условията на труд и в ново оборудване.

СНИМКА: Пресцентър на МС
