У нас - най-малко затлъстели от цяла Източна Европа (Графика)

Затлъстяване Снимка: Pixabay

24,25% от българите са с наднормено тегло, сочат данни на Световната здравна организация. Въпреки на пръв поглед големия процент сме най-малко затлъстели в цяла Източна Европа. Лидер е Румъния - 38,24% от населението е с наднормено тегло. Същата тенденция е и при останалите ни съседи - Турция (34,3%), Гърция (33,7%), Северна Македония (30,7%) и Сърбия (26,1%). В Западна Европа се наблюдава по-нисък дял на хора с наднормено тегло - най-малко са във Франция (10,9%), Швейцария (13,7%) и Дания (14,3%).

