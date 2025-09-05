Ще искат постоянен арест и за четиримата обвинени за побоя на шефа на полицията в Русе (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжна прокуратура - Русе ще поиска постоянен арест и на четиримата задържани за побоя на директора на полицията в града Николай Кожухаров. Това обявиха на брифинг говорителят на ОП-Русе Мирослав Маринов и заместник-директорът комисар Александър Ковачев на ОДМВР в града.

И четиримата извършители са обвинени. Двама от тях - само за хулиганство, а на другите двама са повдигнати обвинения и за хулиганство, и за тежка телесна повреда.

"Случаят е изключително тежък. И прокуратурата и МВР ще бъдем безкомпромисни", посочи още говорителят на ОП-Русе.

Събрани са и допълнителни данни и доказателства, с които да бъде направено заключение за нараняванията на директора на полицията. Делото е изпратено в Окръжна прокуратура, защото има „тежка телесна повреда".

Това е работно обвинение, предстои да бъдат приключени експертизите.

В здравословното състояние на Кожухаров няма промяна. То остава стабилно. Травмата му е изключително комплексна. За обвинението има значение изхода от лечението.

Подаден е сигнал от директора за инцидента веднага след случилото се. Побоят е бил непосредствено до блока, в който живее шефа на полицията в Русе.

Обвинените съжаляват за случилото се. Разкайват се.

Предстои да стане ясно дали в момента на нападението над Кожухаров четиримата са били под въздействието на алкохол и наркотични вещества.

По-рано днес стана ясно, че Жулиен Кязъмов, Виктор Иванов, Кирил Гочев и 15-годишният Станислав А. са биячите на шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров. Задържани са вчера. Основният побойник е бил сервитьорът Кирил Гочев, сочат данните на разследването.

Кожухаров бил нападнат пред съпругата и детето си на улицата в града. Заедно с тях бил и приятел, съсед на семейството. Той направил забележка за дрифтене към четирима младежи, след което те агресирали. Шефът на полицията в Русе е получил удар в гърба, който го повалил.

"Направена му е животоспасяваща операция, като лекарите са спасили бъбрека му. Възстановяването му ще отнеме около 2 месеца", съобщи съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

"Биячите са знаели кой стои насреща им. Кожухаров се е легитимирал пред тях", посочи кметът на Русе Пенчо Милков.