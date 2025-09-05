Леопардът се върна в Шумен, мъж твърди, че го е видял в гората

Черният леопард се завърна в Шумен, където преди повече от два месеца беше забелязан за първи път. Архитектът Добрил Добрев твърди, че се е срещнал с животното в гората.

Той е ловджия и в сряда вечер, малко след 18 ч. излязъл на разходка в гората. Там той видял голямата котка. Това се случило в района, в който черният леопард беше забелязан първоначално и където беше съсредоточено търсенето му, пише БНР.

Още на следващата сутрин арх. Добрил Добрев е подал сигнал в шуменската полиция. Към този момент няма официална информация за това по какъв начин ще се реагира и дали изобщо ще бъдат предприети нови действия по залавянето на черния леопард на Шуменското плато.

Първият сигнал за животното беше подаден през юни, като след това имаше множество сигнали от цялата страната. Последният такъв беше от района на Дупница, а малко повече от седмица предо това имаше сигнал и в област Силистра.

Хищното животно беше забелязано между селата Богданци и Търновци, община Тутракан. Полицията там незабавно започна обследване на терена, където беше забелязано животното. Сигнали за същото, или подобно животно, бяха подавани от районите на Разград, Русе и дори от съседна Румъния.